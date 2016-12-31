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Константина Райкина экстренно госпитализировали

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  • 31.12.2016, 10:15
  • 5,360
Константин Райкин

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, актера на скорой помощи доставили в институт имени Склифосовского. Другие подробности не сообщаются.

28 декабря Райкин был прооперирован в Тобольске после того, как травмировал ногу на репетиции. После операции актер вышел на сцену и сыграл в моноспектакле «Своим голосом», уточнил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев. Тем не менее ближайшие выступления артист отменил.

Народный артист России Константин Райкин — сын актера и руководителя Ленинградского театра миниатюр Аркадия Райкина. С 1988 года возглавляет московский театр «Сатирикон».

В октябре этого года Райкин резко раскритиковал российские власти, заявив, что они «разговаривают сталинскими установками».


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