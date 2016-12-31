Над стадионом «Динамо» устанавливают козырек 2 31.12.2016, 10:27

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Он сделан из алюминия: под навесом будет находиться около 70% зрительских мест.

Всего стадион вместит около 22 тысяч зрителей.

Планируется, что стадион «Динамо» откроется через год — в декабре 2017-го. В 2019 году на нем пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр, соревнования по различным видам спорта, пишет citydog.bу.

Во время недавнего посещения реконструкции заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сказал, что будет использован опыт зарубежных стран: «При эксплуатации таких объектов грамотно сочетаются спортивная, деловая, торговая и развлекательная функции».

Напомним, 18 июля 2014 года Лукашенко своим указом № 357 дал отмашку строительству Национального футбольного стадиона вместимостью 33−35 тысяч мест. Стройку планировалось осуществить на условиях частно-государственного партнерства. Заказчиком проекта выступила компания «Динамо-Арена», созданная «Трайплом», Мингорисполкомом и Белорусской федерацией футбола.

Весной 2015-го власти Минска объявили тендер на проектирование и строительство арены за 94 миллиона евро рядом со стадионом «Трактор». Осенью того же года наиболее интересное предложение поступило от китайской компании, а уже в декабре проект был согласован и готовился к отправке партнерам.

В сентябре стало известно, что китайская сторона не будет участвовать в строительстве Национального футбольного стадиона в Минске, как это планировалось ранее.