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Новогодние лайфхаки: как не переесть в праздничную ночь

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  • 31.12.2016, 10:39
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Такой праздник как Новый год устойчиво ассоциируется с громким празднованием и, что греха таить, с большим количеством блюд и напитков.

Традиционно украинцы на Новый год готовят множество различных блюд, с классическим салатом оливье включительно. Однако подобные традиции подвергают риску переесть и испортить себе настроение плохим самочувствием, сообщает украинский 24 канал.

Врачи советуют не бросаться на еду с первым ударом курантов, а начать принимать пищу за несколько часов до основного торжества, чтобы организм привык к постепенности.

Поэтому не следует голодать целый день, чтобы потом мгновенно наедаться. Желательно придерживаться схемы завтрак-обед-ужин, чтобы не перегружать желудок в одно мгновение за праздничным столом.

Также следует придерживаться определенной схемы в употреблении пищи и напитков, то есть не принимать их одновременно. Больше советов смотрите в видеоролике.


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