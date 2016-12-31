Пан Ги Мун прощается с ООН 31.12.2016, 10:58

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Пан Ги Мун

Сегодня в полночь истекает срок полномочий Пан Ги Муна на посту генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун после 10 лет в ООН попрощался с организацией – в полночь Нового года оканчивается срок полномочий Пан Ги Муна на посту генсека, сообщает Associated Press.

Новым генеральным секретарем ООН избран бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш.

Новый год Пан Ги Мун встретит на Таймс Сквер в Нью-Йорке, где пройдет традиционная церемония опускания Хрустального шара. На этот раз честь нажать кнопку, приводящую шар в движение, выпала именно ему.

Пан Ги Мун сообщил журналистам, что 10 лет на посту были для него временем непрерывного испытания. Он отметил, что разочарован из-за неспособности положить конец войне в Сирии, конфликтам в Южном Судане, Йемене, Центральноафриканской Республике и в Конго.

Несмотря на два срока на посту генсека ООН, Пан Ги Мун нередко подвергался критике за отсутствие харизмы и коммуникативных навыков, которые имеют решающее значение в условиях растущей глобализации.

Пан Ги Мун надеялся, что находясь на посту генсека ООН, он сможет сделать многое для обеспечения мира на Корейском полуострове и урегулирования ядерной проблемы Северной Кореи, однако его надежды не сбылись. И все же Северная Корея сможет вернуться на повестку дня Пан Ги Муна, если он станет кандидатом на пост президента своей родной Южной Кореи, о чем все чаще говорят в последнее время, пишет агентство.

По результатам исследования общественного мнения агентством Real Meter Пан Ги Мун опережает бывшего лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны.