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В жилом доме в Гродно обрушился балкон

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  • 31.12.2016, 11:03
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Предполагаемая причина обрушения - коррозия металлических элементов плиты.

В Гродно обрушился балкон, сообщили БелТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧП поступило 31 декабря около пяти часов утра. Обрушился балкон (1х8 м) квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома на площади Декабристов.

"В результате обрушения балкона пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения - коррозия металлических элементов плиты", - проинформировали в МЧС.


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