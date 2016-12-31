В Праге арестовали угрожавшего взорвать самолет поляка 2 31.12.2016, 11:26

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Фото: Global Look Press

После поступления угрозы судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Праги.

Полиция Чехии арестовала гражданина Польши, который угрожал взорвать самолет Boeing 737-800 авиакомпании Enter Air, выполнявший рейс Лас-Пальмас (Испания, Канарские острова) - Варшава, сообщают СМИ со ссылкой на главу МВД Чехии Милана Хованеца.

"Это не похоже на попытку совершить террористический акт. Ситуация находится под контролем", - написал Хованец в твиттере.

Отмечается, что после поступления угрозы судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Праги, после чего преступник был задержан полицией.

Все пассажиры, преимущественно граждане Польши, были успешно эвакуированы из самолета и расселены по гостиницам.