После шестилетнего перерыва Михалок «порвал зал» в Минске 3 31.12.2016, 12:11

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Билеты на концерт «Ляпис-98» раскупили за полдня.

Еще пару лет назад мало кто верил, что это случится… «Ляпис Трубецкой» распался, ушли в прошлое озорные и лирические «Ау», «Моряк и летчик», «В платье белом», «Ты кинула». Появилась группа BRUTTO - уже совсем другая музыка: протестная, идейная.

Однако в марте Сергей Михалок признался kp.by: толстый парнишка с гармошкой никуда не делся - он внутри. Первый маячок появился летом: в Одессе Михалок сыграл концерт под наванием «Ляпис-98». Те, кому посчастливилось побывать на том концерте, были в восторге. Еще несколько таких концертов в Украине и в Европе лишь подчеркнули тенденцию: когда-нибудь «старого» «Ляписа» услышат и в Минске. Тем более, что Михалок не выступал в белорусской столице уже много лет. Исключение - выступления на корпоративах.

И вот это случилось: в конце ноября столичные афиша запестрили: 30 декабря проект «Ляпис-98» в Минске с лучшими хитами за 25 лет. Многие устремились в кассы, но безуспешно: оказалось, что билеты в концертный зал Prime Hall раскупили менее чем за день. Организовали дополнительный концерт 13 января - билеты разошлись за три часа!

Очередь в концертный зал растянулась почти на весь четвертых этаж торгового центра, где находится концертный зал. Публика - очень разнообразная: кроме молодежи, встречались люди постарше, а отдельные типажи и вовсе словно только что вышли из исполкомовский кабинетов. От сопливых панков - до лысеющих толстосумов. В результате к восьми вечера в Prime Hall яблоку негде было упасть.

«Ляпис» начал выступление без разогрева. Да он и не требовался. «Евпатория», «Сочи», «Ау», «Ты кинула», «Метелица», «Яблони» - каждая из наизусть знакомых песен разрывала в клочья! Молодежь бесилась на танцполе, а несколько женщин «с начесом» притопывали ножкой в такт, сидя на кожаных креслах в вип-зоне. А когда заиграл припев песни «Зеленоглазое такси» даже показалось, что некоторые зрители пустили слезу.