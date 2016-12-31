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Песков выругался матом в эфире телеканала

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  • 31.12.2016, 12:13

Пресс-секретарь Путина прокомментировал знаменитую фразу главы МИД России Сергея Лаврова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нецензурно высказался в эфире телеканала НТВ. Соответствующая видеозапись обнародована на странице сообщества Лентач в Facebook.

"Отличные у нас дипломаты и пресс-секретари", – прокомментировал редактор перед публикацией видео.

В августе прошлого года глава МИД России Сергей Лавров выругался на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии.


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