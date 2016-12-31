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Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом

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  • 31.12.2016, 12:17

«Мы на войне для того, чтобы у вас была мирная земля».

Военнослужащие вооруженных сил Украины, находящиеся в зоне боевых жействий на Донбасе, поздравили украинцев с наступающим Новым годом.

Бойцы желают народу Украины мира, здоровья и достатка. Видео размещены в YouTube на каналах Военного телевидения Украины и волонтерской группы "Вернись живым".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли, что в 00.00 24 декабря по всей линии соприкосновения был установлен режим тишины.


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