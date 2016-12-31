В Беларуси 1 января ожидается до 5 градусов тепла 31.12.2016, 12:31

Фото: ladyadvice.ru

В первый день нового года будет облачно, без существенных осадков.

В первый день 2017 года в Беларуси ожидается до 5 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 1 января, будет облачно, без существенных осадков. В отдельных районах Беларуси ожидаются слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет западный порывистый, в отдельных районах Витебской области - до 15-17 м/с.

Ночью температура воздуха составит от минус 5 по югу до плюс 3 градусов по северу страны. Днем будет от минус 1 до 5 градусов тепла.

Гидромет предупреждает, что в эти дни выходить на лед крайне опасно. В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи. Синоптики отмечают, что в течение текущей недели оттепельная погода будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах.