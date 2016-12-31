В Чехии в 2017 году откроется центр по борьбе с российской пропагандой 1 31.12.2016, 12:36

Чешские власти опасаются вмешательства России в ход парламентских выборов в стране в 2017 году.

В Праге (Чехия) с 1 января 2017 года начнет работу Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами.

Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на чешскую полицию, 20 сотрудников центра будут заниматься поиском фейковых новостей в интернете, чтобы воспрепятствовать их распространению.

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец ожидает, что сотрудники центра смогут сообщить о дезинформации уже через несколько минут после появления фейков в сети интернет и внести необходимые уточнения.

По данным чешских властей, большинство ложных новостей появляются из российских источников.

Издание отмечает, что причиной создания центра могут быть опасения чешских властей относительно вмешательства России в ход парламентских выборов в стране, которые состоятся в 2017 году.

Во вмешательстве в процесс выборов Россию официально обвинили США.

Ранее сообщалось, что в Германии также создают центр по борьбе с дезинформацией.