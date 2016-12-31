В работу общественного транспорта Минска 31 декабря - 2 января внесены изменения 31.12.2016, 12:41

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наземный транспорт в Минске 1 января будет работать до 5 часов утра.

Станции метро "Немига", "Купаловская" (выход к пр. Независимости), "Октябрьская", "Фрунзенская" закроются для входа пассажиров в 4.15, остальные - в 4.00, сообщили БелТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Начнет работать метрополитен в 5.30, наземный транспорт - в 6.00.

В новогоднюю ночь организуется работа 26 городских автобусных, 10 троллейбусных, двух трамвайных и трех пригородных маршрутов.

Интервал движения транспорта в районе проведения массовых мероприятий составит 10-30 минут.

31 декабря поезда метро будут ходить по графику будних дней, интервал движения составит от 2 до 8 минут.

Также 29-31 декабря предусмотрен резерв (по четыре состава) на 1-й и 2-й линиях для оперативного подключения к перевозке пассажиров при значительном увеличении пассажиропотока. Наземный общественный транспорт также работает в усиленном режиме.

31 декабря с 10.00 до 19.00 увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №8, 18, 22, 24, 29, 42, 43Д, 54, 57, 59, 73, 74С, 78, 85С, 90, 95, 99, 102, 104, 112С, 113С, 121, 123, организована работа автобусов №72, 126 по отдельному графику движения; на троллейбусных маршрутах №6, 9, 10, 20, 22, 27, 29, 33, 52, 53, 57, 60; трамвайных маршрутах №3, 11.

1 января с 00.00 до 5.00 организуется работа следующих маршрутов пассажирского транспорта: автобусных №1 (интервал - 10 минут), №22 (20 мин.), №26 (30 мин.), №42 (16 мин.), №43Д (20 мин.), №54 (20 мин.), №69 (20 мин.), №72 (16 мин.), №73 (20 мин.), №74С (20 мин.), №90 (30 мин.), №95 (20 мин.), №100 (11 мин.), №105 (60 мин.)№112С (37 мин.), №113аС (20 мин.), №132 (60 мин.), №147 (15 мин.), №149 (20 мин.), №153Д (16 мин.), №159 (15 мин.), №162 (60 мин.), №901 (20 мин.), №921 (15 мин.), №946 (15 мин. в период с 22.00 31 декабря до 2.30 1 января), №953 (40 мин.); троллейбусных №3 (18 мин.), №6 (15 мин.), №20 (16 мин.), №27 (15 мин.), №29 (16 мин.), №52 (15 мин.), №53 (15 мин.), №57 (17 мин.), №62 (15 мин.), №92 (16 мин.), трамвайных №6 (10 мин.), №10 (20 мин.).

Для маршрутов, трассы которых проходят в районе конечных станций метрополитена, последние отправления от метро предусмотрены в 4.45.

В связи с проведением праздничной ярмарки "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта и на территории Октябрьской площади, а также праздничной новогодней программы у Дворца спорта увеличено количество подвижного состава 31 декабря на автобусных маршрутах №1 (с 11.00 до 22.00), №100 (с 11.00 до 23.00); 1 января на маршруте №1 (с 13.00 до 21.00); 2 января на маршруте №1 (с 11.00 до 22.00), №100 (с 11.00 до 23.00).