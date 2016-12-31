Водителям с 1 января нужно использовать автоаптечки нового образца 15 31.12.2016, 13:15

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Новые требования к автоаптечкам призваны повысить качество первой помощи при травмах.

Водителям в Беларуси с 1 января нужно использовать автоаптечки нового образца. В конце 2016 года Минздрав постановлением №80 оптимизировал перечень аптечек первой помощи и скорой медицинской помощи, их вложений, а также порядок их комплектации. В частности, перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи, предназначенную для оснащения транспортных средств, был сокращен по количеству лексредств.

Исчезли, например, валидол, глицерил тринитрат, ацетилсалициловая кислота, дротаверин, лоратадин, метамизол натрий, парацетамол, раствор сульфацетамида, цитрамон, поскольку в автомобиле невозможно обеспечить хранение этих препаратов в надлежащих условиях, в том числе температурных.

Кроме того, в аптечке нового образца указаны тип кровоостанавливающего жгута, размер стерильных салфеток и ножниц, а также увеличено количество перевязочного материала. Как показывает опыт, кровоостанавливающий жгут типа Эсмарха - одно из самых надежных и простых приспособлений для временной остановки кровотечения. Этому средству надо отдавать предпочтение при оказании первой помощи. Ножницы должны быть безопасными и удобными в использовании. Удобство достигается благодаря оптимальной общей длине ножниц, а безопасность обеспечивает их тупоконечная форма.

Как ранее пояснял Минздрав, новые требования к автоаптечкам призваны повысить качество первой помощи при травмах. Автоаптечки по новым требованиям сформированы с учетом оказания первой помощи при травмах, поэтому в них увеличено количество перевязочных средств. Это позволит качественнее оказать первую помощь в экстренных ситуациях на дорогах, например, быстро провести перевязку, остановить кровотечение и довезти человека до ближайшего учреждения здравоохранения.

В свою очередь в УГАИ МВД отмечали, что каждый автовладелец заинтересован в целях личной безопасности иметь аптечку с лекарствами, пригодными для использования. Госавтоинспектор имеет право удостовериться только в наличии аптечки, ее содержимое проверяется во время техосмотра, обратили внимание в УГАИ МВД.

За отсутствие автоаптечки предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 базовой величины.