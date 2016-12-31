Крэйг Вудкрофт: Не думаю, что мы видели честную игру 1 31.12.2016, 13:23

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Фото: pressball.by

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт подвел итоги полуфинального матча со сборной Канады (2:3) на Кубке Шпенглера.

- Я очень разочарован результатом игры. Наверное, больше результата я разочарован только судейством в матче. Я думаю, что действия арбитров имели огромное влияние на ход игры. Судейство не позволило нам играть в нашем стиле. Только в первом периоде они выписали нам шесть удалений! А соперникам штрафа так и не дали. Арбитры здорово выключили нас в первой двадцатиминутке. Они не давали нам играть в наш хоккей. Во втором периоде у нас стало получаться играть в свой хоккей, но арбитры делали все, чтобы сломать нам игру. Я не хочу использовать это как оправдание, но это определенно в очень большой степени повлияло на результат матча. Клуб жертвует временем на отдых, приезжает на турнир в Швейцарию и все, что мы хотели увидеть — это дух честных соревнований. Не думаю, что мы видели честную игру в этом матче.

- На турнире оба новичка сыграли свои первые матчи за "зубров", что можете о них сказать сейчас?

- Оба парня были полезны в этих матчах. Мы просто хотели дать им время втянуться в нашу игру, перед тем, как нам предстоит продолжить выступление в КХЛ, что является нашей приоритетной задачей. Аарон сыграл уже два матча и в обоих играх здорово действовал во многих моментах. Фредрик был какое-то время вне игры, поэтому очень важно сейчас дать ему возможность набрать кондиции и приспособиться к нашей скорости и нашей системе игры.

- Марк-Андре Граньяни не сыграл на турнире ни одного матча. С чем это связано?

- Он боролся с небольшим повреждением нижней части тела, которое его беспокоило уже какое-то время. Мы решили, что для него будет лучше отдохнуть какое-то время, чтобы дать возможность поскорее восстановиться. Надеемся, что он вернется в состав к матчу против СКА.

- Давайте завершим наши интервью в этом году какими-нибудь теплыми словами для наших болельщиков...

- Конечно, вот что я скажу. Для меня, как человека, который не так давно пришел в клуб и переехал в Минск, большая честь представлять клуб "Динамо-Минск" и всю Беларусь на различных соревнованиях. Больше всего в Минске мне нравится то, какую роль хоккей играет в жизни города. И мы ставим своей целью радовать своей игрой болельщиков и всю страну. Именно для этого мы надеваем джерси и выходим на матч. Для нас это большая честь. Мы очень ценим вашу поддержку. Желаю всем счастливого Нового года и Рождества! Увидимся третьего января на "Минск-Арене"! — приводит слова тренера официальный сайт "зубров".