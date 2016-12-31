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Путин двусмысленно поздравил Лукашенко с Новым годом

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  • 31.12.2016, 13:33
Фото: EPA

Поздравление получилось неоднозначным.

В частности в послании отмечается, что 2016 год «подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и строительства cоюзного государства, несмотря на сложную международную обстановку», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свете последних конфликтов слова про «непреходящую ценность российско-белорусской дружбы» выглядят, мягко говоря, двусмысленно. Достаточно вспомнить череду торговых, нефтегазовых и прочих мясо-молочных войн, которые весь год сотрясали белорусско-российские отношения, отмечает gazetaby.com

Довольно неоднозначно выглядели в поздравлении слова Путина про надежду на «продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских партнерских связей, по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве».

Как известно, никаким «наращиванием» в этом году не пахло ни в каком направлении. Даже сам Лукашенко признавался: «Что это за Евразийский экономический союз, если падает товарооборот. Мы и сами понимаем, что это ненормально».

В общем, поздравление вышло двусмысленное. Такой своеобразный «привет» от Путина его белорусскому коллеге, который не захотел засвидетельствовать свое почтение на предновогоднем саммите в Питере.


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