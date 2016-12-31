Активисты занесли в девять РОВД «благодарности» за задержания 7 31.12.2016, 13:50

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Активисты Вячеслав Косинеров и Дмитрий Полиенко поздравили работников Министерства внутренних дел.

Они разнесли по девяти РОВД Минска свою «благодарность» за прошлые задержания.

Задержали парней за все время два раза, пишет nn.by.

В Первомайском РОВД переписали данные и отпустили через полчаса. А вот во Фрунзенском РОВД ребят уже ждали. Их насильно затащили в камеру, отобрали мобильный телефон, а разговор записывали на видео. Правда, через три часа парней освободили.