Активисты занесли в девять РОВД «благодарности» за задержания

Активисты занесли в девять РОВД «благодарности» за задержания7
- 31.12.2016, 13:50
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Активисты Вячеслав Косинеров и Дмитрий Полиенко поздравили работников Министерства внутренних дел.
Они разнесли по девяти РОВД Минска свою «благодарность» за прошлые задержания.
Задержали парней за все время два раза, пишет nn.by.
В Первомайском РОВД переписали данные и отпустили через полчаса. А вот во Фрунзенском РОВД ребят уже ждали. Их насильно затащили в камеру, отобрали мобильный телефон, а разговор записывали на видео. Правда, через три часа парней освободили.