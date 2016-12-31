Еще одна странность в трагедии с Ту-154 29 31.12.2016, 14:28

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Известный историк, бывший авиаконструктор и автор книг о советской авиации Марк Солонин задался вопросом, который официальные лица не замечают.

Почему разрушения Ту-154 столь критичны, тогда как другие случаи падения и посадки на воду были менее драматичны.

На своем персональном сайте solonin.org историк опубликовал статью "Высота, скорость, обломки, фрагменты", в которой задается вопросом:

Фотографии обломков в большом количестве выложены в Сети: разорванная в клочья обшивка фюзеляжа, скрученные винтом силовые шпангоуты, оторванные куски корневой (т.е. самой прочной) части крыла, разорванные "по мясу" рычаги какого-то механизма, сечением в хороший рельс... Это всё результаты падения на воду с высоты 250 метров на скорости 370 км/час?

Солонин приводит аналогичные катастрофы с пассажирскими самолетами, пишут Новые Известия.

15 января 2009 г. огромный аэробус А-320, взлетая с аэропорта Нью-Йорка, попал на взлете в стаю птиц, после чего с заглохшими двигателями благополучно приводнился. Самолет не разрушился, 150 пассажиров и 5 членов экипажа остались живы, 78 человек получили незначительные ушибы и лишь пятеро - серьезные травмы.

23 ноября 1996 г. - инцидент с "Боингом"-767 эфиопских авиалиний. Самолет был захвачен угонщиками, причем такими тупыми, которые затеяли драку с экипажем в кабине воздушного судна. В результате самолет врезался в воды Индийского океана в полетной конфигурации (с невыпущенными закрылками), на большой скорости и вращаясь вокруг продольной оси. Машину разорвало на три части; пассажиры, оставшиеся безо всякого руководства, в панике начали надувать спасательные жилеты и это помешало большинству из них выбраться наружу из тонущих обломков. Погибло 125 человек из 175, бывших на борту. Но и в этом прискорбном случае люди не превращались во "фрагменты тел".

Страшно не повезло пассажирам, которые 9 февраля 1982 г. поднялись на борт "Дугласа" DC-10 японских авиалиний. При заходе на посадку в аэропорту Токио командир экипажа в припадке безумия выключил двигатели и перевел самолет в пикирование. На скорости порядка 240 км/час самолет врезался в воду, при этом оторвалось правое крыло и носовая часть фюзеляжа; из 174 человек, находившихся на борту, погибло 24.

По меньшей мере, три аварии произошли с самолетами советского производства. 21 августа 1963 г. после выработки топлива пассажирский Ту-124 благополучно приводнился на Неве, счастливо увернувшись от всех мостов. 7 августа 1980 г. Ту-154 румынской авиакомпании промахнулся мимо посадочной полосы и рухнул в море у берегов Мавритании, 1 человек погиб, 167 остались живы. 11 июля 2011 г. в небе над поселком Стрежевой у пассажирского Ан-24 загорелся один из двух двигателей; самолет упал в воды реки Обь, при этом оторвалась хвостовая часть фюзеляжа и сам горящий мотор. Из 37 человек, находившихся на борту, 7 погибли, 20 получили травмы различной тяжести.

- У меня нет ни одного ответа, - отмечает бывший авиаконструктор Марк Солонин. - Есть только вопрос: почему результат падения в воду Ту-154 так разительно не похож на все прочие подобные аварии?

Несколько дней назад один из официальных спикеров замечал, что падение самолета с высоты, на которой летел Ту-154, равнозначно "падению на бетон". Однако примеры, приведенные Солониным, опровергают такую трактовку.