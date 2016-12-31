Идеологам не понравилась брошюра «Кто украл наше счастье?» 5 31.12.2016, 14:41

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Вчера в суде Советского района Минска за раздачу брошюр возле БНТУ был осужден активист анархистского движения.

22 декабря возле БНТУ был задержан анархист, раздававший брошюры «Кто украл наше счастье v 2.0». На него было составлено два протокола - «за несанкционированный пикет» и «за распространение экстремистских материалов». Первый суд прошел 26 декабря, но тогда судья перенесла заседание а 30-е число, так как стражи порядка умудрились неправильно составить протокол задержания. Вчера в суде рассматривался уже один протокол - за несанкционированный пикет.

Выступали свидетели: начальник центра идеологической работы и воспитания БНТУ О.Галуза и его подчиненная О.Богданович. Свидетели утверждали, что на территории БНТУ запрещена раздача любой печатной продукции, но не смогли уточнить, какими внутренними документами регулируется этот вопрос. Несмотря на это они доставили задержанного в службу безопасности и вызвали милицию.

Судья суда Марина Федорова (кстати, уже засветившаяся в «раздаче» суток активистам за Площадь 2010 года) ожидаемо признала задержанного виновным и приговорила его к штрафу в размере 20 базовых величин (420 рублей).

«В скором времени нашего товарища ждет еще ждет один суд по второму протоколу - «за раздачу экстремистской литературы», однако когда он пройдет пока неизвестно», - сообщает группа анархистов «Прамень».

Абсурдности ситуации добавляет то, что брошюра «Кто украл наше счастье v.2.0» не внесена в список экстремистских материалов. Но это не помешало милиционерам Советского РОВД составить протокол по соответствующей статье.