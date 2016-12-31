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В Брюсселе пьяных водителей в новогоднюю ночь развезут бесплатно

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  • 31.12.2016, 14:50
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Для доставки будут задействованы 200 автомобилей.

В новогоднюю ночь в Брюсселе нетрезвых водителей будут бесплатно развозить по домам. Мероприятие организовывают добровольцы из ассоциации "Ответственные молодые водители" и предлагают ее тем автолюбителей, которые сделают выбор в пользу этой услуги, отказавшись от вождения в нетрезвом виде.

Как сообщил РИА Новости представитель ассоциации, для вызова водителей-добровольцев требуется лишь набрать заранее объявленный телефонный номер.

Пьяным водителям советуют звонить в ассоциацию за час до планируемого отъезда домой. Для доставки клиентов с полуночи до 6.00 часов утра будут задействованы 200 автомобилей.

Брюссельская полиция, со своей стороны, уже предупредила, что в новогоднюю не будет делать ночь поблажки подвыпившим водителям. Общественный транспорт в Брюсселе будет работать до 6.00 1 января.


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