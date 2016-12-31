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Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 16 раз

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  • 31.12.2016, 15:14
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В первый раз экипаж станции встретит Новый год недалеко от Новой Зеландии, в последний – над Тихим океаном.

Космонавты и астронавты на Международной космической станции встретят Новый год 16 раз.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра управления полетами (ЦУП).

На данный момент на станции находятся американские астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, французский астронавт Тома Песке и российские космонавты Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков.

В ЦУП отметили, что всего станция 16 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил 2017 год.

В первый раз экипаж отметит Новый год, когда трасса космической станции будет проходить недалеко от Новой Зеландии 31 декабря в 14 часов 24 минуты 8 секунд по киевскому времени,  а в последний –  в 14 часов 34 минуты 59 секунд по минскому времени 1 января 2017 года над Тихим океаном.


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