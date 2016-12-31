СМИ: Подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном убили прямо в больнице 31.12.2016, 15:21

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Фото: соцсети

Троих задержанных в ходе спецоперации в Грозном людей, которые были госпитализированы с ранениями, уже, возможно, нет в живых.

Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на осведомленный источник в Минздраве Чечни.

Информация о смерти раненых вызвало общественный резонанс среди жителей Чечни, которые предполагают, что речь может идти о внесудебных казнях, отмечает «Радыё Свабода».

17 декабря в разных районах Грозного были совершены нападения на полицейских, после чего в городе был введен режим контртеррористической операции. В ходе спецоперации, по данным силовиков, были убиты 7 предполагаемых боевиков, еще четверо задержаны (три мужчины и 18-летняя девушка). Ответственность за нападение в Грозном взяло на себя «Исламское государство».

По состоянию на 22 декабря двое раненых молодых людей находились в больнице с огнестрельными ранениями, а раненой девушке врачи ампутировали раздробленную пулей ногу. Однако по информации «Кавказского узла», на сегодняшний день все трое раненых подозреваемых мертвы: 25 декабря в больнице внезапно отключили свет и одного из задержанных вытащили на улицу и убили вооруженные люди. Двое других раненых, парень и девушка, также были убиты.

Информация о смерти раненых, находившихся в больнице, распространяется местными жителями в Чечне с вечера 26 декабря.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает факт внесудебной расправы. «Я не считаю необходимым обсуждать эту наглую и гнусную ложь», - написал он в своем Instagram.