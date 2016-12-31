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Видеохит: Французскому бульдогу сделали профессиональный массаж

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  • 31.12.2016, 15:29
  • 9,418

Видеоролик с расслабленным животным собрал более 31 миллиона просмотров.

Псу породы французский бульдог сделали профессиональный массаж, как в салоне красоте.

Видеоролик с расслабленным животным был опубликован на facebook.

Псу не просто помяли спинку, а положили на кушетку лапами вверх, как и людям, прикрыли интимные места полотенцем, а на голову натянули белую махровую повязку.

Собака выглядела довольной и очень расслабленной во время таких приятных процедур.


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