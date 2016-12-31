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Третий Новый год на фронте: белорусские добровольцы продолжают защищать Украину

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  • 31.12.2016, 15:36
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Специальный новогодний репортаж из Донбасса.

На международную ситуацию вокруг Беларуси в последние годы повлияла «революция достоинства» в Украине и российская агрессия против нашей южной соседки. Эта война объединяла и разделяла белорусов. Многие выступили за целостность Украины.

Те, кто по собственной воле взял в руки оружие, готовятся встретить очередной Новый год на позициях под Донецком. О чем они думают, мечтают и чего желают белорусам — в репортаже «Белсата».


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