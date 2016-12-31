Жители Литвы выбрали человеком года президента Далю Грибаускайте 31.12.2016, 15:47

Даля Грибаускайте

Фото: delfi.lt

Титул человека года в мире достался главе США Бараку Обаме.

Таковы данные опроса, который в конце ноября/начале декабря провела компания Baltijos tyrimai. Результаты опроса опубликовало издание Lietuvos rytas.

В опросе этого года респонденты назвали 80 человек - 38 политиков, 24 телеведущих, журналистов, участников разных шоу, актеров, режиссеров, певцов, 10 спортсменов и тренеров, 8 других общественных деятелей.

По данным издания, Далю Грибаускайте выбирают человеком года 8 год подряд, ее выбрали 19,3% участников опроса. Второе место по результатам опроса занимает экс-президент Валдас Адамкус, который в этом году отметил свое 90-летие (11,3%). На третьем месте - новый премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис (10,4%). Далее следуют лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис (9,4%), глава социал-демократов Альгирдас Буткявичюс (4,2%), председатель Союза отечества Габриэлюс Ландсбергис (2,8%), пловчиха Рута Мейлутите (2,6%), экономист Аушра Малдейкене (1,5%), телеведущий Андрюс Тапинас (1,3%), первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис (1,2%).

На титул человека года литовские респонденты предложили 47 человек. Человеком года в мире в 9-ый раз подряд был выбран глава США Барак Обама (19,2%).