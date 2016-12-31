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Перед Новым годом с участка в Ракове украли ель

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  • 31.12.2016, 16:19

Зеленой красавицы лишились хозяева дома по улице Набережной.

Перед Новым годом с участка в Ракове украли ель, сообщили БелТА в УВД Миноблисполкома.

Декоративная ель пропала с участка в агрогродке Раков (Воложинский район) предположительно между 27 и 29 декабря. Зеленой красавицы лишились хозяева дома по ул. Набережной.

Ущерб от похищения дерева составляет Br90. Преступник пока не установлен. В его отношении 29 декабря было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК РБ.


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