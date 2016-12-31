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Анджей Дуда подписал закон о снижении пенсий сотрудникам спецслужб ПНР

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  • 31.12.2016, 16:27

Закон вступит в силу 1 января 2017 года.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о снижении пенсий сотрудникам спецслужб времен ПНР, передает «Радио Польша».

Данный законопроект предполагает снижение пенсий более 32 тысяч бывших сотрудников служб безопасности Польской Народной Республики в 1944-1990 гг.

Согласно законопроекту, их пенсии не должны будут превышать среднего уровня, то есть около 2 тысяч злотых (450 евро).

Закон вступит в силу 1 января 2017 года.


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