Анджей Дуда подписал закон о снижении пенсий сотрудникам спецслужб ПНР 8 31.12.2016, 16:27

Закон вступит в силу 1 января 2017 года.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о снижении пенсий сотрудникам спецслужб времен ПНР, передает «Радио Польша».

Данный законопроект предполагает снижение пенсий более 32 тысяч бывших сотрудников служб безопасности Польской Народной Республики в 1944-1990 гг.

Согласно законопроекту, их пенсии не должны будут превышать среднего уровня, то есть около 2 тысяч злотых (450 евро).

Закон вступит в силу 1 января 2017 года.