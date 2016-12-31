Крым остался без электричества 2 31.12.2016, 16:57

В оккупированном РФ Крыму из-за аварии остались без электричества более 6,5 тысяч жителей.

Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону, передает РБК.

Отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями, пояснили в ведомстве. По состоянию на 12:00 мск, «без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них — 10 частично», — отмечается в сообщении.

В МЧС добавили, что ремонт электросетей осуществляют 18 бригад энергетиков, в составе которых 53 человека. Также работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы, отметили в ведомстве.

Отключение электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий в Крыму также произошло накануне, 30 декабря. Как пояснили в Минэнерго, отключения происходили в электрических сетях 35 кВ и в распределительных сетях 610 кВ. В результате случившегося без света остались более 27 тыс. человек.