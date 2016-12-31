Водителей обяжут обзавестись аптечками нового образца 31.12.2016, 17:26

Постановление вступает в силу 1 января.

Водителям в Беларуси с 1 января надо использовать автоаптечки нового образца, сообщает БелТА. В конце 2014 года Министерство здравоохранения постановлением №80 оптимизировало перечень аптечек первой помощи и скорой медицинской помощи, их вложений, а также порядок их комплектации. В частности, перечень вложений для аптечек в авто, был сокращен по количеству лекарственных средств. Исчезли, например, валидол, глицерил тринитрат, ацетилсалициловая кислота, дротаверин, лоратадин, метамизол натрий, парацетамол, раствор сульфацетамида, цитрамон. Сокращение перечня объясняют тем, что в автомобиле невозможно обеспечить хранение этих препаратов в надлежащих условиях, в том числе температурных.

Кроме того, в аптечке нового образца указан тип кровоостанавливающего жгута, размер стерильных салфеток и ножниц, а также увеличено количество перевязочного материала. Кровоостанавливающий жгут типа Эсмарха называют одним из самых надежных и простых приспособлений для временного приостановления кровотечения и этому средству надо отдавать предпочтение при оказании первой помощи. Ножницы должны быть безопасными и удобными в использовании. Удобство достигается благодаря оптимальной общей длине ножниц, а безопасность обеспечивает их тупоконечная форма.

Как ранее объяснял Минздрав, новые требования к автоаптечкам призваны повысить качество первой помощи при травмах.