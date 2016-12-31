Николай Статкевич: Процесс пошел 3 31.12.2016, 17:58

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Лидер оппозиции главным событием года считает то, что демократические активисты вернулась в центр Минска и продолжили проводить публичные акции.

Об этом Николай Статкевич заявил в интервью «Еврорадио».

«Тот процесс, который я начал после освобождения [после президентских выборов 2010 года Николай Статкевич 4,5 года провел за решеткой. - Прим.], приобрел свою собственную инерцию и больше не зависит от одного человека. Уже не надо чуть ли не за руку выводить лидеров оппозиции, демократических активистов на улицы. Это единственная возможность воздействия на власть. И тем более это важно сейчас, когда у нас начала появляться пророссийская, антигосударственная оппозиция, а также растет социальная напряженность. Люди, которые ищут выход из нищеты, будут искать лидера. И поэтому очень важно, кто есть, кто присутствует публично».

Отвечая на вопрос о результатах года, Николай Статкевич сказал:

«Процесс пошел. Дееспособный кулак мы в следующем году сможем создать. И это очень важно в преддверии тех драматических событий, которые неизбежно ждут Беларусь».