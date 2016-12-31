Через несколько часов в Беларуси нельзя будет рассчитаться «старыми» деньгами 8 31.12.2016, 18:05

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31 декабря - последний день, когда можно рассчитаться купюрами образца 2000 года.

Срок параллельного хождения «старых» и «новых» денег заканчивается 1 января — с завтрашнего дня будут принимать только купюры и монеты 2009 года.

Как передает БелаПАН со ссылкой на данные Национального банка, по состоянию на последние дни декабря из обращения было изъято более 95% суммы наличных старого образца. Это составляет 56% общего количества банкнот образца 2000 года. Остались преимущественно очень мелкие банкноты — от 5 000 и менее.

1 июля в Беларуси состоялась деноминация национальной валюты — от старых денег отбросили четыре нуля. Это третья деноминация за время независимости страны (ранее были деноминации в 1994 и в 2000 годах).

Отличие этой деноминации в том, что вместе с новыми купюрами ввели также монеты.

Старые деньги можно будет менять на новые в банках еще в течение пяти лет и только в 2022 году денежные знаки 2000 года будут пригодными только на сувениры.