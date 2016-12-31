закрыть
31 декабря 2016, суббота, 21:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки

1
  • 31.12.2016, 18:21
  • 6,815

Полиция предполагает, что это был несчастный случай.

Около семи человек получили травмы после того, как автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, сообщают в субботу западные СМИ.

По меньшей мере три человека находятся в критическом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел у станции метро на окраине финской столицы. Водитель автомобиля задержан, передает interfax.ru.

По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. Полицейские склоняются к тому, что это был несчастный случай.

25 декабря в Берлине в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки 12 человек погибли и около 50 пострадали. Подозреваемого в совершении теракта уроженца Туниса Аниса Амри спустя несколько дней застрелили миланские полицейские.


Мнение

Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус