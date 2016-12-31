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Болельщики пяти клубов спели песню J:Морс на белорусском языке

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  • 31.12.2016, 18:26
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Болельщики пяти белорусских клубов под присмотром известного музыканта Владимира Пугача записали песенное новогоднее поздравление

В канун Нового года tut.by кинул клич в соцсетях, предложив активным болельщикам спеть вместе. Откликнулись представители пяти клубов. Это поклонники хоккейного «Динамо», гандбольного СКА, футбольной команды «Крумкачы», мини-футбольной команды МАПИД и единственного коллектива не из Минска — Брестского гандбольного клуба им. Мешкова.

Фанатам необходимо было напеть текст нового сингла группы «J:Морс». Это песня с новогодним настроением «Блiзка».

Поддержать их на съемочную площадку пришли музыканты этого коллектива. Лидер «J:Морс» Владимир Пугач даже согласился лично произвести запись хорового исполнения, чем лишний раз сорвал овации.

— Как правило, людей разъединяют условности, социальные и прочие мифы, то, что им втемяшивают в голову, — прокомментировал командную работу болельщиков Владимир Пугач. — Как только речь заходит о природных интуитивных вещах, границы стираются. Становится ясно, что есть много вещей, которые нас объединяют. Сегодня мы это увидели! Оттого безумно приятно.


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