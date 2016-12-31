В Беларуси услуги Uber будут обложены НДС 31.12.2016, 18:39

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С нового года для такси Uber введут налог на добавленную стоимость.

С 1 января для такси Uber введут налог на добавленную стоимость (НДС). Поскольку этот налог включается в стоимость товаров и услуг, то нововведение приведет к повышению расценок на проезд в этих такси.

Как сообщает БелаПАН, с 1 января вступает в силу норма Налогового кодекса, согласно которой НДС взимается с иностранных электронных сервисов, оказывающих в том числе посреднические услуги на территории Беларуси. Местом реализации работ, услуг, имущественных прав признается территория страны, если белорусскому плательщику оказываются услуги, при помощи которых осуществляется поиск и (или) дается информация о потенциальных покупателях (потребителях).

Таким образом, НДС будет взиматься с вознаграждений нерезидентов, которые им выплачивают белорусские плательщики за поиск для них потенциальных покупателей, в том числе с использованием программных продуктов и электронных платформ. Как раз примером таких услуг является Uber.

15 ноября 2016 года Министерство налогов и сборов и компания Uber B.V. заключили соглашение, предусматривающее ряд мер по взаимодействию и сотрудничеству. В министерстве отмечают, что этот документ позволит повысить эффективность налогового контроля, а также поспособствует созданию условий для формирования здоровой конкурентной среды, прозрачных рыночных условий на рынке транспортных услуг, в том числе тех, которые оказываются с использованием информационных технологий.