На борту рухнувшего в Черное море Ту-154 была белоруска 4 31.12.2016, 19:05

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Алина Терешко около 30 лет работала в ансамбле имени Александрова заведующей отделом кадров.

Как стало известно, на борту самолета Ту-154 была белоруска Алина Терешко. О ее белорусском происхождении сообщила столбцовская районная газета «Прамень», передает «Радыё Свабода».

Алина родом из деревни Савони Столбцовского района. В родную деревню Алина постоянно приезжала. Ее брат - Иосиф Терешко - работает главным энергетиком ОАО «Жатерево».

Алина около 30 лет работала в ансамбле имени Александрова заведующей отделом кадров, помогала директору и художественному руководителю ансамбля. И только недавно, выйдя на пенсию, перешла на должность костюмера, стала ездить с ансамблем в служебные поездки. На момент катастрофы ей исполнилось 55 лет.

Лайнер Минобороны России Ту-154, следовавший в Сирию, 25 декабря упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

Погибли 8 членов экипажа и 84 пассажира, в том числе музыканты Академического ансамбля русской армии имени Александрова и девять российских журналистов. На российской военной авиабазе в Сирии должен быть новогодний концерт. Позже стало известно, что фрагменты самолета нашли за 1,5 километра от побережья города Сочи в Черном море.

В Минске объявили траур 26 декабря в связи с трагедией.