Порошенко прибыл в зону конфликта в Донбассе с американскими сенаторами

Порошенко прибыл в зону конфликта в Донбассе с американскими сенаторами1
- 31.12.2016, 19:15
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Президент Украины с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино.
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, вместе с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в своем Facebook, передает РБК.
«Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом. Именно нашим воинам мы обязаны возможностью чувствовать себя в безопасности», — написал он.
Цеголко отметил, что Порошенко «наградил лучших из них и отдельно наградил сенатора [Джона. — Прим.] Маккейна украинским оружием».
Накануне на сайте украинского президента сообщалось, что он провел встречу с делегацией сената США во главе с сенатором Маккейном, в состав которой вошли также Линдси Грэм и Эми Клобучар.
Президент наградил Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма «за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки».
Тогда же Порошенко предложил сенаторам посетить Донбасс «для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня».