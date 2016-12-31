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Порошенко прибыл в зону конфликта в Донбассе с американскими сенаторами

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  • 31.12.2016, 19:15
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Американский сенатор Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо) во время поздравления военнослужащих с наступающим Новым годом в командном пункте в районе Широкино. 31 декабря 2016 года

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Президент Украины с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, вместе с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в своем Facebook, передает РБК.

«Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом. Именно нашим воинам мы обязаны возможностью чувствовать себя в безопасности», — написал он.

Цеголко отметил, что Порошенко «наградил лучших из них и отдельно наградил сенатора [Джона. — Прим.] Маккейна украинским оружием».

Накануне на сайте украинского президента сообщалось, что он провел встречу с делегацией сената США во главе с сенатором Маккейном, в состав которой вошли также Линдси Грэм и Эми Клобучар.

Президент наградил Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма «за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки».

Тогда же Порошенко предложил сенаторам посетить Донбасс «для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня».


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