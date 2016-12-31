Трамп поздравил с Новым годом своих «многочисленных врагов»3
- 31.12.2016, 19:47
Избранный президент США написал новогоднее сообщение в «Твиттере».
Избранный президент США Дональд Трамп поздравил всех с Новым годом, включая своих «многих врагов». Об этом он написал в своем Twitter.
«С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся против меня и проиграл так, что просто не знаем что делать. Люблю!» — написал он.
Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек. Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.
Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2016 г.