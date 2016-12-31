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Трамп поздравил с Новым годом своих «многочисленных врагов»

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  • 31.12.2016, 19:47

Избранный президент США написал новогоднее сообщение в «Твиттере».

Избранный президент США Дональд Трамп поздравил всех с Новым годом, включая своих «многих врагов». Об этом он написал в своем Twitter.

«С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся против меня и проиграл так, что просто не знаем что делать. Люблю!» — написал он.

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек. Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.


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