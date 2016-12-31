Около сотни белорусов, украинцев и россиян застряли в аэропортах ОАЭ 1 31.12.2016, 20:00

Представители авиакомпании объясняют задержку плохой видимостью из-за тумана

Порядка 50 прилетевших в Дубай россиян не могут покинуть терминал аэропорта из-за задерживающихся рейсов, рассказал РБК один из пассажиров Сергей Кураков, уже сутки ожидающий вылета в Бангкок.

По его словам, представители компании объясняют задержку плохой видимостью из-за тумана. «Официально они говорят, что это туман, но другие авиакомпании улетают», — отметил он.

Кураков сообщил, что всего в аэропорту ждут вылета как минимум 50 россиян и столько же граждан Украины. Также он сообщил, что находится в аэропорту уже сутки, однако его «никто не размещал в отеле, даже за деньги». «Нам лишь только организовали питание», — заключил он.

В целом речь идет о задержках пассажиров на срок от нескольких часов до нескольких суток, добавил Кураков.

На горячую линию tut.by написала наша соотечественница, рассказавшая, что из аэропорта в Шардже в Эмиратах не могут вылететь уже трое суток примерно сто пассажиров, в том числе — семь граждан Беларуси.

Как сообщили в контактном центре FlyDubai, в авиакомпании знают о задержанных рейсах. «Мы получаем много писем о задержках рейсов в Дубае. Это связано с погодными условиями. Сейчас там сильный туман. По другим авиакомпаниям мы информацией не владеем», — сказали там. Задерживаются рейсы, в частности, в Россию и Зимбабве, отметили в компании.

Генконсульство России в Объединенная Арабских Эмиратах сообщило, что ситуация с задержками рейсов длится уже пятый день. Причина - туманность, не характерная для этой страны в это время года. В основном, по данным диппредставительства, с задержкой вылетают рейсы лоукостера AirArabia, также было несколько рейсов FlyDubai. Всего за эти несколько дней проблемы с вылетом имели около 500 россиян, на сегодняшний день в Шардже осталось около ста россиян.

Проблема, отметили в диппредставительстве, в том, что здание аэропорта очень маленькое, гостиница тоже - она не в состоянии принять всех, так как, кроме россиян, проблема коснулась, в частности, украинцев и жителей Казахстана. В субботу, 1 января, погодные условия, согласно прогнозам, должны улучшиться и проблема решится, заверили в консульстве.

Ответственность за задержку рейсов из-за погодных условий несет перевозчик, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Если плохие погодные условия, то перевозчик должен предоставлять размещение и питание до тех пор, пока погода не улучшится, если задержка более пяти часов и затрагивает ночное время суток. Нужно добиваться от представителей Fly Dubai, чтобы они немедленно принимали меры. Они должны всех пассажиров покормить, дать им бесплатные места в гостинице и доставить туда», - сказала она.