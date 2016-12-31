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Сидней встретил 2017 год грандиозными фейерверками над гаванью

  • 31.12.2016, 20:22

Шоу сопровождалось музыкой Дэвида Боуи и Принса.

Крупнейший город Австралии, Сидней, встретил Новый год традиционными фейерверками над Сиднейской бухтой.

Точное количество зрителей неизвестно, но ожидалось, что посмотреть на фейерверки и встретить 2017 год к берегу бухты выйдут около полутора миллионов человек. Шоу сопровождалось музыкой Дэвида Боуи и Принса, умерших в уходящем 2016 году.

Новый год наступил в Сиднее в 16:00 по минскому времени. За час до этого 2017 год встретил новозеландский Окленд, ставший первым в мире крупным городом, оказавшимся в следующем году.

Многие города мира в преддверии Нового года усиливают меры безопасности в местах массовых празднований. Это связано с недавним нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, где выходец из Туниса въехал на грузовике в посетителей, в результате чего погибли 12 и были ранены около 50 человек.

В частности, российские власти решили оградить Красную площадь тяжелыми грузовиками, чтобы потенциальные злоумышленники не сумели туда проехать во время массовых гуляний, посвященных Новому году.

Похожие меры приняты в Мадриде, Париже и Нью-Йорке. В Лондоне улицы будут патрулировать усиленные наряды полиции. Всего на улицы города выйдет на тысячу полицейских больше, чем обычно.


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