«Будто кто-то невеселых белорусов подменил на других людей» 1 31.12.2016, 21:01

Водители рассказали о работе в Новый год.

Пока мы будем в дружеской компании или в кругу семьи за праздничным столом провожать старый год и встречать новый, эти люди будут работать. Работают в новогоднюю ночь они по разным причинам: кто-то хочет подсобирать денег, для кого-то это долг, а кому-то просто одиноко в самую праздничную и веселую ночь в году.

«Однажды на Новый год откапывали машину вместе с пассажирами»

Евгений работает в службе такси «135». И вот уже семь лет он трудится в новогоднюю ночь. А празднование переносится на 1-е, а то и на 2-е января. Говорит, уже привык, да и денег можно заработать. Всю ночь с 31 декабря на 1-е января Евгений развозит веселых гостей по домам или по гостям, пишет tut.by.

— В два раза выше, чем если бы пассажир заказывал такси через диспетчера, цену я не ставлю, — уверяет Евгений.

Сценарий его праздника прост: сначала встреча Нового года с семьей — и в путь.

— Любимая относится с пониманием, она и сама очень много работает, чтобы чего-то достичь. Конечно, ей хотелось бы, чтобы мы были вместе в новогоднюю ночь, но пока приходится много работать.

По новогодним наблюдениям Евгения, с каждым годом люди становятся добрее.

— Угощают конфетами, мандаринами, иной раз и 100 граммов предложат, но я ж за рулем — куда мне пить? А вот конфеты и мандаринки беру с удовольствием.

Самая запоминающаяся история произошла с Евгением под Минском:

— Наверняка многие вспомнят снежный Новый год пару лет назад, снег валил всю ночь. Я вез компанию то ли в Ратомку, то ли в Ждановичи: парни и девчата. И вот выехали мы за город. И моя машинка — тогда у меня была Mitsubishi — присела прямо на снег. А мы в поле, дороги нет, никого нет вообще, машина увязла, не выбраться! Что делают ребята? Вываливает эта компания из машины и начинает откапывать мою машину. Никогда не забуду, как девушки голыми руками рыли снег и смеялись! Три часа мы там возились, а потом кто-то нашел трактор — машину вытянули. Потом еще вместе отмечали Новый год.

Водитель троллейбуса: «Вожу, чтобы не чувствовать себя одиноким»

Александр уже 30 лет работает в одном автопарке № 3 г. Минска, сейчас ездит по 52-му маршруту. Он ведет троллейбус уверенно, но мягко: пассажирам с таким водителем комфортно - нет риска упасть от резких движений.

Александр с удовольствием рассказывает про семью — сына и дочь, и своих внучек — Дашу и Машу. Его любимый праздник — 8 Марта, тогда можно поздравить всех своих «женщин» от души. Александр разведен. Сын и дочь давно выросли, и не всегда удается отцу встретить Новый год с родными.

В Новый год водителям надо быть вдвойне осторожными — то и дело под колеса могут броситься слишком «веселые» прохожие — тут надо быть вчетверо внимательнее и предугадывать, как поведут себя и водители, и пешеходы.

— А ведь едешь в час ночи по Минску, и такое ощущение, что попал в пробку в час пик — столько машин и людей! Еле-еле проезжаешь участок.

О пассажирах Александр отзывается с улыбкой:

— Люди разные, но в основном под Новый год они добрые, отзывчивые, внимательные друг к другу: как будто кто-то взял и невеселых белорусов подменил на других людей. Да, буянят иногда, но я с шуткой к этому отношусь, так и конфликт быстрее разрешится.

Александр ведет свой троллейбус, ловко отсчитывает сдачу на остановках и успевает затормозить перед слишком нерасторопным водителем.

— Наверное, я еду на работу в новогоднюю ночь, чтобы не чувствовать одиночества. Один буду сидеть в праздник — сын и дочь в этот раз будут праздновать с друзьями — куда я туда? А так — я еду, развожу людей по домам, смотрю, как кто украсил двор, окна. И в душе появляется праздник. А еще под Новый год люди часто дарят подарки — это очень трогательно. Открываешь окошко, куда люди обычно протягивают деньги за талончики, а тебе мандарины или конфеты предлагают, поздравляют с Новым годом. Кажется, слово — а мне приятно.

«Пока мы доехали до ДТП, участники аварии уже начали отмечать Новый год всей компанией»

Заместитель начальника отделения ГАИ Московского района Валерий Мосенза прежде всего говорит о долге, потом — о празднике.

— Любой, кто служит в органах не меньше пяти лет, наверняка побывал на дежурстве в новогоднюю ночь. Скорее всего, не один раз. Как к этому относятся наши вторые половинки, можно только догадываться, но со временем привыкают, что служба есть служба. Главное для нас в Новый год — сохранить и обеспечить безопасность дорожного движения: вовремя оттеснить пешехода от проезжей части, чтобы он не попал под колеса, отреагировать на сигналы других водителей о том, что за рулем, возможно, нетрезвый водитель.

Валерий Валерьевич признается, что и сотрудникам Госавтоинспекции приятно, когда их поздравляют прохожие на улице.

— Нам очень приятно, когда нас и поздравляют с Новым годом, когда мы на службе. И встают на нашу сторону в конфликтных ситуациях: например, нетрезвый пешеход рвется на проезжую часть, мы это пытаемся предотвратить, а он сопротивляется. И прохожие нас поддерживают.

Под Новый год с нами происходят разные истории — по роду деятельности они не всегда радостные. Случалось и ДТП оформлять — за ночь не одно.

Однажды оформляли ДТП на Железнодорожной — ехали дама и ее гражданский муж и врезались в другую машину. Выяснилось, что пара договорилась: 31-го употребляет спиртные напитки он, а 1-го — она. Соответственно, и за рулем тот, кто не пил. Но вышло, что незадолго до Нового года мужчина уснул. Женщина в этот момент выпила и села за руль. Когда начали оформлять ДТП, муж этой женщины на нас: «Вы чего! У нас договор! Она точно не пила!».

В итоге составили протокол на двоих: на девушку — за то, что была нетрезвой за рулем, на мужчину — за то, что передал право управления транспортного средства лицу, который находится под воздействием алкоголя. История довольно поучительная — важно доверять и не обманывать доверие друг друга.

Вторая история произошла тоже в новогоднюю ночь — мужчина протаранил пять машин во дворе своего дома. Но пока владельцы этих пяти машин ждали ГАИ — мы были на другом выезде, — все эти соседи устроили небольшой новогодний стол, и когда мы приехали к месту аварии, они уже хорошо успели отметить.