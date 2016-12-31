В Вашингтон прилетел отправленный за российскими дипломатами самолет 4 31.12.2016, 20:48

Ил-96 приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Самолет, который доставит в Россию высланных из США дипломатов, прилетел в аэропорт американской столицы, сказал РИА Новости представитель российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин, передает «РИА Новости».

По его словам, лайнер Ил-96 приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

29 декабря Госдеп США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. По мнению ведомства, они действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Как пояснили в ведомстве, меры были приняты в качестве ответа на «вмешательство России в выборы в США», а также за «систематические преследования» американских дипломатов за рубежом.

В кремлевской администрации сообщали, что Россия направит в США специальный самолет, чтобы вывезти дипломатов. «Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента России», — сказал собеседник.