Форвард минского «Динамо» вошел в символическую сборную Кубка Шпенглера
- 31.12.2016, 21:16
Евгений Ковыршин попал в сборную звезд турнира.
Форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин вошел в символическую сборную Кубка Шпенглера.
Вратарь: Элвис Мерзликин («Лугано»).
Защитники: Максим Норо (Канада), Джеймс Висневски («Лугано»).
Нападающие: Эндрю Эббетт (Канада), Евгений Ковыршин («Динамо» Минск), Дрю Шор («Давос»).
Минское «Динамо» в полуфинале уступило команде Канады (2:3), которая затем в решающем поединке победила «Лугано» (5:2).