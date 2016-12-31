Форвард минского «Динамо» вошел в символическую сборную Кубка Шпенглера 31.12.2016, 21:16

Евгений Ковыршин попал в сборную звезд турнира.

Форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин вошел в символическую сборную Кубка Шпенглера.

Вратарь: Элвис Мерзликин («Лугано»).

Защитники: Максим Норо (Канада), Джеймс Висневски («Лугано»).

Нападающие: Эндрю Эббетт (Канада), Евгений Ковыршин («Динамо» Минск), Дрю Шор («Давос»).

Минское «Динамо» в полуфинале уступило команде Канады (2:3), которая затем в решающем поединке победила «Лугано» (5:2).