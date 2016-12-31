закрыть
31 декабря 2016, суббота, 21:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Форвард минского «Динамо» вошел в символическую сборную Кубка Шпенглера

  • 31.12.2016, 21:16

Евгений Ковыршин попал в сборную звезд турнира.

Форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин вошел в символическую сборную Кубка Шпенглера.

Вратарь: Элвис Мерзликин («Лугано»).

Защитники: Максим Норо (Канада), Джеймс Висневски («Лугано»).

Нападающие: Эндрю Эббетт (Канада), Евгений Ковыршин («Динамо» Минск), Дрю Шор («Давос»).

Минское «Динамо» в полуфинале уступило команде Канады (2:3), которая затем в решающем поединке победила «Лугано» (5:2).


Мнение

Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус