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Фотофакт: Жители деревни Елка смастерили новогоднюю ель из бутылок

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  • 31.12.2016, 21:30

Самую оригинальную елочку в своем дворе сделали жители деревни Елка Зельвенского района.

Юрий и Татьяна Липские смастерили елочку из бутылок от шампанского. Посмотреть на бутылочную елочку приходят не только сельчане, но и жители других деревень и городов, передает racyja.com.

Липские в каждую бутылку вставили лампочки от гирлянды. Поэтому вечером и ночью бутылочная елочка светится разноцветными огоньками. И стеклянная красавица радует своих земляков.


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