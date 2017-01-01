Неизвестный в костюме Санта Клауса напал на ночной клуб в Стамбуле 6 1.01.2017, 11:00

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Некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Как минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает русская служба ВВС.

Фото: EPA

По его словам, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщал, что один из погибших был полицейским. Он также назвал нападение террористической атакой.

Шахин добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Фото: AFP

Клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.

Соболезновения в связи с нападением уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Новогоднюю ночь в Стамбуле охранять порядок на улицах вышли около 17 тысяч полицейских. Усиленные меры безопасности были введены по всей Турции после серии нападений.

Фото: Reuters

11 декабря в Стамбуле у домашнего стадиона футбольной команды "Бешикташ" произошли два взрыва, в результате которых погибли 44 человека, более 150 получили ранения.

Фото: Reuters

Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная военизированная группировка "Ястребы свободы Курдистана".

19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В него несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, которого поначалу приняли за сотрудника службы безопасности.