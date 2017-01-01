Британский летчик «нарисовал» в небе поздравление с Новым годом 1.01.2017, 11:05

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Траектория маршрута пилота Бена Дэвиса сложилась во фразу Happy NY.

9 декабря пилот Бен Дэвис совершил 346-километровый полет над Великобританией, траектория которого сложилась во фразу Happy NY. Об этом он написал в Twitter.

Фото: Flightradar24 / Twitter

Отмечается, что полет длился два часа 23 минуты.

Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, пилот летал на двухместном самолете Evektor EV-97.

В комментарии телеканалу CNN Дэвис сказал, что совершил такой полет впервые. Он отметил, что если бы совершил ошибку, должен был бы начинать все с начала.