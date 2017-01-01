Минская милиция не смогла встретить Новый год без Дашкевича 8 1.01.2017, 11:25

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Лидера «Молодого фронта» задержали вечером 31 декабря возле его дома и освободили уже в 2017 году.

Один из лидеров «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич был задержан в новогоднюю ночь возле Академии наук — вместе с активистом организации Павлом Прокоповичем он ехал на такси на Октябрьскую площадь, чтобы встретить там Новый год под бело-красно-белыми флагами. Оппозиционеров доставили в Первомайский РУВД, сообщает БелаПАН.

«Сейчас Дашкевича возле дома, на улице Чернышевского, задержали 2-ое сотрудников милиции. Он в синем бусике», - написал в «Фейсбуе» бывший политзаключенный Эдуард Пальчис.

Ранее Дашкевич через социальные сети приглашал белорусов прийти на Октябрьскую площадь в 23.45 31 декабря с бело-красно-белыми флагами и встретить там новый год.

Позже Эдуард Пальчис сообщил, что Дашкевича и Прокоповича отпустили из милиции и они вернулись домой.