Юрий Хащеватский: Лукашенко надо встать на колени перед белорусами 41 1.01.2017, 11:37

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А потом подумать, куда бежать из страны.

Об этом в новогоднем интервью charter97.org заявил известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский.

- С Новым годом люди всегда связывают надежды на перемены к лучшему. Ушедший 2016 год был богат на знаковые события. По вашему мнению, каким будет для белорусов новый, 2017 год?

- Благодаря событиям прошлого года мне стало намного яснее: Бог есть, и его влияние на нашу жизнь очень серьезно. Я более, чем раньше, уверен: каждому будет воздано по его заслугам, и человеку в этой жизни нельзя быть «животным».

Каждому необходимо сейчас сделать усилие, чтобы, как говорил наш белорусский классик, «человеком зваться».

Я жду в новом году, что мои соотечественники поймут: «человеком зваться» - это самое главного из того, чего от них желает история, желает Творец и хотят наши потомки.

Мое главное ожидание от нового года – чтобы как мы можно быстрее почувствовали себя людьми, вернули себе достоинство, вернули себе свободу, и чтобы это уже было навсегда.

- Насколько возросли наши шансы на свободу? Ведь 2016 год обнажил небывалый кризис власти в Беларуси, и отношения между Лукашенко и его хозяином в Кремле обострились как никогда.

- Я уверен: сейчас не надо даже считать шансы на свободу. Достаточно только думать как свободный человек. Встать с утра, сделать глубокий вдох и сказать себе: «Я свободен».

После того, как это сделают все 9,5 миллионов человек в Беларуси – уже ничего страшного не будет, все произойдет в тот самый момент. А то, что за свободу надо серьезно биться – это было понятно всегда. И всегда было ясно: чем дольше мы терпим, тем опаснее становится ситуация.

Сейчас назрел очень хороший, очень важный момент для того, чтобы мы обрели свободу, невзирая ни на что. И мы можем теперь позволить себе не бояться ничего: ни Путина, ни еще какого-нибудь очередного Распутина. Ничего не надо бояться: все состоится. Главное – это наше желание.

Последние события 2016 года очень серьезно спутали карты самому Лукашенко. Он думал, что нефтегазовая халява будет продолжаться всегда. Но его 20 с лишним лет предупреждали, что так не будет. Как говорится: за что он боролся, на то и напоролся.

Я уверен: у нас все будет хорошо. Главное, как я уже говорил, утром встать, сделать вдох и сказать себе: «Я свободен». И с этим ощущением начать жить. Этого я и желаю всем в новом, 2017 году.

- Как вы оцениваете сейчас состояние человека, ставшего главной преградой на пути белорусов к свободе? О чем может думать 1 января Лукашенко в своем бункере, наблюдая кризис созданной им системы?

- У него в голове всегда существовало два вопроса. Первый, самый употребляемый им – «Кто виноват?». Он всегда ищет виноватых. Сам-то то он якобы «никогда не виноват» - вот и приходится постоянно искать виновных. И сейчас, я уверен, этот вопрос прямо колоколом звучит в его черепе.

А второй естественный вопрос – «Что делать?». И здесь он уже не может ничего решить, не может ответить на эти вопросы.

Поэтому к двум традиционным вопросам добавляется третий, который раньше перед ним не стоял, а теперь звучит вовсю: «Куда бежать?!». И этот вопрос выходит сейчас у Лукашенко на повестку дня самым серьезным образом.

- Что бы вы ответили Лукашенко на его третий и главный вопрос?

- Встать на колени, просить прощения. Может быть, белорусы и простят. Но уйти точно потребуют. Если не в монастырь, то хотя к себе в «Городец». И там запереться в своем доме и больше не показываться. Но первым делом – обязательно попросить на коленях прощения у белорусов. А если не сделает этого – все для него может сложиться очень жестоко.

- Давайте вернемся от этого неприятного персонажа к праздничной теме. Какой новогодний тост вам хотелось бы сказать белорусам?

- Главный тост – чтобы все, о чем мы мечтаем, сбылось. Чтобы каждый из нас приблизился к своим мечтам. Мы все разные, но главное: у нас есть эти мечты, есть надежда, что мы каждый год к ним приближаемся.

Я это всем говорю: пусть осуществится то, о чем вы мечтаете. Чтобы мы становились все ближе и ближе к своей мечте.