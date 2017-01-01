Станиславу Богданкевичу исполнилось 80 лет 7 1.01.2017, 11:45

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Станислав Богданкевич

Именно экс-глава Нацбанка не позволил в 1994 году ввести в стране российский рубль вместо национальной валюты.

Сегодня юбилей у экс-председателя Национального банка, основателя и почетного председателя Объединенной гражданской партии Станислава Антоновича Богданкевича.

Все белорусы должны знать и помнить, что если бы не Богданкевич, то еще в 1994 году в Беларуси был бы введен российский рубль как национальная валюта.

Все белорусы должны знать и помнить, что именно Богданкевич как глава Национального банка удержал белорусский рубль в середине 90-х, более того – в период тяжелейшего кризиса и экономика страны, и зарплаты людей начали расти. А после его ухода из Нацбанка началась «свистопляска» пустых денег и пустых миллионов.

Редакция charter97.org поздравляет Станислава Антоновича с юбилеем и желает здоровья и долгих лет жизни.

В праздничном интервью «Радыё Свабода» Станислав Богданкевич призвал делать Европу в Беларуси и не привязываться к авантюрной России.

- Можно узнать, как Вы будете отмечать 80-летие? Объедините праздник с Новым Годом или все же отметите отдельности?

- Знаете, у меня традиционно Новый год проходит как такое очень массовое праздник, когда все родственники являются, чтобы поздравить. А мои родственники - это не только дети и внуки, а еще и племяши, дочери моего старшего брата, их семьи. Поэтому каждый раз у меня очень крупная встреча Нового года и празднование дня рождения, их невозможно отделить одно от другого. День рождения как юбилей я широко отмечал, когда исполнилось 70 или 75, не помню, а сейчас специально отмечать не планирую.

Но у меня будет небольшая встреча с близкими друзьями из ОГП, с которыми я создавал эту партию, еще будет встреча в ресторане с другом, Анатолием Дудкиным. Еще со старшим сыном, с которым я редко вижусь. У него две девочки появились, и он не может пока особенно выходить. Вот его соберу со всем его большим семейством. А так будет обычная новогодняя встреча вместе с празднованием дня рождения. Племяши и внуки ко мне ежегодно приходят без всякого напоминания, жена только успевает готовить…

- А у вас еще есть ощущение, как в детстве, что день рождения - это праздник? Вы ждете этого дня или, наоборот, думаете, пусть бы скорее этот день прошел с его проблемами?

- Честно скажу, не жду, но все-таки, учитывая, что сейчас будет юбилей, какое-то другое ощущение имею. Вот звонки от журналистов идут больше, чем обычно. Вероятно, будет больше родственников. Но детского волнения, о котором вы говорите, нет. Уже чувствую, что мне совсем не 20 лет. Еще в 60, в 70 такого ощущения не было, но в 80 уже есть. Все же много лет. Но по здоровью чувствую себя нормально, я активный, вот отвечаю на вопросы журналистов и участвую в общественной жизни.

Хотя уже не преподаю как профессор, прекратил членство в совете защиты кандидатских и докторских диссертаций. Около 20 лет я был в этом совете, готовил новых ученых. Дальше уже без меня будут этим заниматься. А был я членом этого совета, так как по моей профессии - финансы и кредит - был первый доктор Дроздов, а второй - Богданкевич. Сейчас стало больше, и мое участие не настолько нужно.

- Так вы окончательно вышли на пенсию и больше не будете даже преподавать?

- Нет, уже не буду. Буду отдыхать. Теперь мое место - это диван. Тем более у меня были проблемы со спиной, я даже приостановил свои длинные променады. Но теперь немного поправился, снова хожу.

- Действительно ли вы родились 1 января? Приходилось встречать случаи, когда родители записывали родившихся 31 декабря на первый день года, чтобы на год «помолодить». Что рассказывали родители о вашем рождении?

- Такого не рассказывали. Родители жили на хуторе Шаповалы в Воложинском районе, это недалеко от станции Радошковичи. Это тогда была территория Польши, получается, что я родился в Польской республике. Граница была рядом, запомнились рассказы родителей про то, что многие из соседей занимался контрабандой. В советской Беларуси были различные ткани, а у нас мясо и сало, вот и несли через границу и друг с другом менялись. А родители были не совсем крестьянами, одновременно отец работал учителем в местной школе. Потом семья переехала в Молодечно, отец там работал на разных работах.

А как проходили мои роды, честно говоря, не знаю. У нас в семье было много детей, я был четвертым, после меня еще брат родился, но малым умер. На данный момент в живых нас осталось только двое, еще у меня есть старшая сестра. В Молодечно живет.

- 80 лет - это много или мало? Что вы чувствуете? Что у вас долгая жизнь или промелькнула, будто одно мгновение?

- Чувствую груз лет. Даже такое: раньше на различных круглых столах, на конференциях у меня была очень быстрая реакция на какие-то вещи, мог быстро и метко ответить на вопросы, а сейчас уже не то. Что касается продолжительности жизни, то действительно есть ощущение, что все промелькнуло, как мгновение. Но моя жизнь сложилась в основном нормально, единственное, что вот первая жена болела и умерла от рака. Тогда был очень тяжелый период, а так я бы сказал, что у меня счастливая жизнь. Как по линии работы, так и по линии друзей.

- Ваш прогноз для белорусской экономики на 2017 год пессимистичен?

- Да, для экономики - пессимистичен.

Одна из проблем - это рост части сомнительного погашения кредитов. МТЗ, МАЗ, Жлобинский металлургический получили кредиты, огромные суммы, выпустили на их продукцию, но продать ее выше себестоимости не могут. Поэтому не могут и кредиты отдать. Так вот часть таких кредитов за год стало вдвое больше, а это может привести к обвалу. Тогда все может «полететь».

Риск остается большим, сомнительных кредитов очень много, еще Петр Прокопович их навыдавал. С тех пор на складах лежит много непроданной продукции. Может, наконец, эти тракторы, автомобили и станки продадут, но те деньги обесценятся, выручка не возместит реальные потери. Вот в чем проблема!

Еще у нас есть проблема с этим «Банком развития», которым руководит Сергей Румас. Ведь он как бы выведен из банковской системы, из-под контроля Нацбанка, а там дают некоторым государственным компаниям кредиты по ставкам ниже уровеня инфляции, эти кредиты обесцениваются. Это очень плохая политика.

- По Вашему мнению, у Беларуси есть возможность идти в Евросоюз, как сейчас делает Украина?

- Полагаю, на данный момент нет такой реальной возможности. Но нам нужно здесь у себя делать Европу, это возможно. Здесь создать верховенство закона и права, свободу медиа, конкуренцию политическую, экономическую - и разную. Реформировать судебную систему, изменить закон о прокуратуре и так далее. Мы должны создать цивилизованное государство с высокими демократическими стандартами. Это для нас главное.

Необходимо сохранить суверенитет. Я ради этого когда-то соглашение о рублевой зоне не подписывал. Не для того, чтобы евро ввести, а чтобы сохранить суверенитет, поднять экономику, не быть нахлебником у России, а торговать с Россией, с Украиной, с Прибалтикой, Польшей. Вот наш путь - быть своего рода Швецией. У нас население примерно одинаково - около 10 миллионов. Нет, можно попробовать быть и Швейцарией, но это сложнее.

В любом случае необязательно кланяться Москве, надо пытаться наладить отношения со всеми. Когда-то я говорил, что не отказывался бы и от «халявы» из России. Если она согласна продавать нам дешевле нефть и газ - очень хорошо, пожалуйста. Но из-за этого нельзя привязывать свою экономику только к России, ибо сегодня это авантюристская страна - я про путинскую Россию. Они же нас может повлечь за собой туда, вниз. Поэтому надо иметь связи со всем цивилизованным миром. И прежде всего с Европой, потому что мы на самом деле европейцы.