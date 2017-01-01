Минчане встретили Новый год под бело-красно-белыми флагами на Октябрьской 3 1.01.2017, 11:59

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Акция прошла несмотря на превентивное задержание ее организатора Дмитрия Дашкевича.

Накануне Нового года лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич призвал приглашал белорусов прийти на Октябрьскую площадь в 23.45 31 декабря с бело-красно-белыми флагами.

Несмотря на задержание Дашкевича милицией возле его дома накануне акции, многие белорусы пришли на Октябрьскую находились там на Новый год, накинув на плечи национальные флаги.

Среди участников акции были бывший политзаключенный Эдуард Пальчис и общественная активистка Нина Богинская. Нина Богинская рассказала «Радыё Свабода», что неизвестные отобрали у нее бело-красно-белый флаг.

Активиста «Молодого фронта» Сергея Пальчевского не пустили с бело-красно-белым флагом к отелю «Европа», где собирались люди, чтобы смотреть фейерверк.

Фото: facebook.com

Активисты «Молодого фронта» также раздавали присутствующим календарики с бело-красно-белой символикой и надписью «2017 — 500 лет белорусской Библии».

Всего на площади было около 200 человек, среди которых много сотрудников спецслужб в штатском.