«Подарок» от властей: вода подорожала в два раза 42 1.01.2017, 12:09

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С 1 января повысились тарифы на многие виды жилищно-коммунальных услуг.

Согласно постановлению правительства, с 1 января 2017 года стоимость теплоэнергии увеличена на 17%, до 15,6098 белорусского рубля за 1 Гкал. На 17% выросла и цена на газ природный в отопительный период для населения, сообщает БелаПАН.

При увеличении тарифов расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг (по основным и дополнительным услугам) возрастут на 10,98 рубля и составят в отопительный период 79,38 рубля.

Субсидируемые государством тарифы на водоснабжение составят не более 0,5301 рубля за 1 куб. м (ранее — 0,2790 рубля); водоотведение (канализацию) — не более 0,354 рубля за 1 куб. м (0,1863 рубля); техническое обслуживание жилого дома — не более 0,1 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (0,0995 рубля); техническое обслуживание лифта — не более 1,19 рубля с одного проживающего в месяц (0,6911 рубля).

Тариф на техническое обслуживание лифта не превысит 1,33 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 1,2 рубля).

Стоимость электроэнергии пока остается на прежнем уровне.

Не превысят прошлогоднего уровня и размеры платежей населения за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами.

Не изменятся также размеры возмещения населением расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифтов) в многоквартирных жилых домах. Они установлены на уровне не более 0,39 рубля с одного проживающего в месяц. Что касается электроэнергии на работу лифтов, то тариф вырос с 0,26 до 0,47 рубля с одного проживающего.

На прежнем уровне остались тарифы за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (не более 0,53 рубля с одного проживающего в месяц); техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома (не более 0,91 рубля с одной квартиры в месяц).

Не изменились и тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализацию) и техническое обслуживание жилого дома, обеспечивающих полное возмещение затрат.

Оплачивать жировку по новым тарифам граждане начнут в феврале.

Первым распоряжение правительства о повышении некоторых тарифов на ЖКУ выполнил Витебский облисполком.

Стоимость кубометра воды в Витебской области распоряжением чиновников от 1 января выросла на 90% и теперь составляет 0,5301 рубля вместо 0,2790 рубля, какой она стала после мартовского снижения тарифов. С 0,1893 до 0,354 рубля за кубометр вырос тариф на канализацию, что тоже составляет 90%, пишут «Народные новости Витебска».

Техническое обслуживание дома теперь обойдется в 10 копеек с квадратного метра — по сути это округление прошлой цены в 9,949 копейки. А вот оплата за лифт подскочила на 83% — с 0,6911 до 1,19 рубля.

Напомним, что в марте 2016 тарифы были несколько снижены после резкого их увеличения в январе. Тогда оплата за кубометр воды была установлена в размере 0,47659 рубля, а за кубометр водоотведения — в 0,41488 рубля. То есть тариф на водоснабжение уже не только достиг январского, раскритикованного Лукашенко, но и превысил его.