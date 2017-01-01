Виталий Гурков: Белорусы – могучий народ 2 1.01.2017, 12:19

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Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Народный чемпион поблагодарил белорусов за вдохновение и мотивацию к победам.

Об этом многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков написал в «Фейсбуке».

«Друзья! Поздравляю всех с Новым годом! Я благодарен 2016-му году за те возможности и те испытания которые он мне принес. Я очень благодарен тем людям которые поддержали меня во время Чемпионата Мира 2016 в Швеции. Благодаря вам я еще раз убедился что белорусы – мощный народ. Именно вы положили эту победу в копилку сборной! Спасибо вам за вдохновение и спортивную мотивацию!

Пусть следующий год для всех нас будет еще лучше, добрее, счастливее!»